Lapo Elkann carica la Juve: "Battere il Lione per continuare a sognare"

TORINO - Stasera la Juve sfida il Lione all'Allianz Stadium nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Una partita da dentro o fuori per la squadra di Maurizio Sarri, chiamata a ribaltare l'1-0 dell'andata in terra francese firmato Tousart. Intanto, in casa bianconera arrivano buona notizie: è stato convocato Paulo Dybala, in dubbio fino all'ultimo per l'infortunio muscolare rimediato nella partite di campionato contro la Sampdoria. La Joya ci sarà e il tecnico bianconero avrà un'altra freccia al proprio arco.

