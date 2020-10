Pirlo: "Juve, per la Champions so che serve. Lucescu? Sfido un maestro"

Pirlo: "Ronaldo è un esempio"



Pirlo si è ritrovato ad allenare i suoi ex compagni di squadra Buffon, Chiellini e Bonucci. "E' bello, aiutano molto. Forse all'inizio non è stato facile per loro, ma in poche ore hanno capito che il mio ruolo era diverso da prima. Il loro atteggiamento è cambiato velocemente e facilmente. Mi hanno chiamato subito "mister", prima con un sorriso, ma poi si sono abituati - ha sottolineato - Possono essere di grande aiuto perché sanno cosa significa giocare nella Juve e vincere. Sanno come lavorare con me perché lo hanno visto in tutti questi anni passati insieme. Sanno anche quale spirito voglio dare alla squadra, quindi saranno molto utili in questa stagione". Estremamente tranquillo e rilassato in campo, Pirlo ha ammesso che la partita "in panchina è decisamente più stressante. In campo decidevo io cosa fare con la palla; a bordo campo posso solo dirigere, ma gli altri interpretano il loro ruolo e quindi è un po' più difficile. Quando giocavo avevo un certo stile, potevo partecipare ed essere decisivo in campo. Ora devo farlo dalla panchina". Spesso rivale in campo, l'alllenatore della Juve si è ritrovato ad allenare Cristiano Ronaldo. "Non lo avrei mai immaginato, ma sono contento di avere a disposizione un grande del calcio e di vederlo allenarsi e giocare. Per me e per tutta la squadra è un grande piacere. A 35 anni lavora come un ragazzo, con la stessa passione e la voglia di impegnarsi ogni giorno - ha concluso - È un esempio per tutti".