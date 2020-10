Champions League, il Bruges avvisa la Lazio: battuto lo Zenit al 94'!

Il Bruges, inserito nel gruppo F insieme alla Lazio e al Borussia Dortmund, battezza l'esordio stagionale in Champions League battendo lo Zenit 2-1 nel recupero. L'emozione per la prima in Champions e la spinta del pubblico di casa (in Russia è permesso il 20% della capienza dello stadio) non bastano ai russi che per tutto il primo tempo non riescono ad impensierire la difesa del Bruges. La gara non decolla, il primo brivido arriva solo al 40' e lo regalano gli ospiti con Vanaken che di testa fa volare Kerzhakov, bravo e reattivo a deviare sopra la traversa. La ripresa ha tutto un altro ritmo: Driussi e Azmoun vanno vicini al gol, poi Dennis al 63' porta avanti il Bruges risolvendo la mischia in area e spingendo in rete il pallone dopo due salvataggi miracolosi della difesa dello Zenit. Al 71' l'asse Azmoun-Driussi confezione una grande azione che l'argentino incredibilmente spreca da pochi passi, sparando in curva. Ma c'è aria di pareggio, che arriva al 74': Lovren esplode da fuori il destro, il pallone sbatte sul palo, poi sulla schiena di Horvath e infine entra. Quando l'1-1 sembra reggere fino alla fine, De Ketelaere firma il 2-1 al 94' che fa impazzire il Bruges, prossimo avversario della Lazio, e sprofondare nella delusione lo Zenit.

