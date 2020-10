Pjanic, l'ex Juve è pronto: "A Torino sarà dura, ma... Piqué? Rosso eccessivo"

Inizia con una manita l'avventura in Champions League di Pjanic con la maglia del Barcellona, 5-1 al Ferencvaros senza apello e come da pronostici. "Siamo contenti della partita, è importante iniziare bene la Champions, una competizione che ci piace molto" ha detto l'ex Juve nel post partita per commentare la vittoria. La vera sfida deve però ancora arrivare, il girone G attende il confronto tra i blaugrana e la Juventus di Cristiano Ronaldo, in programma il prossimo 28 ottobre. "Ora pensiamo alle prossime, il Clasico e poi Torino contro la Juventus. Sarà importante, difficile, ma siamo pronti. L'espulsione di Piqué? Credo sia stata eccessiva, l'unica nota negativa, ma dobbiamo accettarla" ha concluso Pjanic.

