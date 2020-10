Inter-Borussia Monchengladbach 2-2: non basta Lukaku, Conte frena ancora

Solo una squadra italiana non vince in Champions, l’Inter. Dopo i successi di Juve, Lazio e Atalanta, Conte non riesce a completare il poker tricolore non andando oltre il 2-2 a San Siro con il Borussia Monchengladbach. Un risultato che certifica il momento difficile nerazzurro: nel mese di ottobre due pareggi (quello di stasera all’esordio europeo e quello con la Lazio) e la sconfitta nel derby con il Milan. Nemmeno la doppietta di Lukaku (undici gol nelle ultime 9 partite nelle coppe europee) è bastata a raccogliere tre punti che potevano pesare tantissimo in classifica, vista la contemporanea e sorprendente sconfitta del Real Madrid in casa con lo Shakhtar. L’attaccante belga, anzi, ha salvato i nerazzurri nel finale riacciuffando il pareggio dopo la rimonta del Gladbach che aveva ribaltato il risultato.

Vidal fra i peggiori in campo

Due soli tiri in porta, un rigore di Bensebaini e un preciso rasoterra di Hofmann, sono bastati ai tedeschi per portare a casa un pareggio preziosissimo: l’Inter ha pagato a caro prezzo l’ingenuità di Vidal, non assolutamente il giocatore in grado di fare la differenza che si aspettava Conte. Il cileno ha steso in area Marcus Thuram, figlio dell’ex difensore della Juve Lilian, e il Var è intervenuto per accordare il penalty incredibilmente non visto in diretta dall’arbitro olandese Kuipers. Altra prova in chiaroscuro di Eriksen (sostitutito nel secondo tempo), i pochi segnali positivi per Conte sono arrivati da Darmian (incoraggiante il suo esordio al posto di Hakimi, risultato positivo al Covid nel pomeriggio) e da Lautaro, che è entrato nel secondo tempo, ha messo lo zampino nell’azione del vantaggio di Lukaku e poi ha colpito un clamoroso palo nel finale.