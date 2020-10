Diretta Shakhtar Donetsk-Inter ore 18.55: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

KIEV (UCRAINA) - L' Inter di Antonio Conte , tornata al successo contro il Genoa (2-0) dopo tre partite consecutive senza vittorie (Lazio, Milan e Borussia Moenchengladbach), alle ore 18.55 , al Kiev Olympic Stadium, affronta lo Shakhtar Donetsk nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League . Al debutto i nerazzurri non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 in casa contro il Borussia Moenchengladbach, mentre gli ucraini hanno battuto in trasferta il Real Madrid (3-2). Quella che attende oggi Lukaku e compagni, dunque, è una sfida complicata, ma importantissima per il cammino europeo. Le due formazioni si sono ritrovate una di fronte all'altra appena due mesi fa, il 17 agosto, nella semifinale di Europa League . Ad avere la meglio fu l'Inter con un pirotecnico 5-0.

Shakhtar Donetsk-Inter: dove vederla in tv e in streaming

Shakhtar Donetsk-Inter è in programma alle ore 18.55 al Kiev Olympic Stadium e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go.

Shakhtar Donetsk-Inter: probabili formazioni

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodò, Khocholava, Bondar, Kornienko; Maycon, Marcos Antonio; Tetè, Marlos, Solomon; Dentinho. ALL.: Luis Castro.

A DISP.: Shevchenko, Pyatov, Mampasi, Cipriano, Vitao, Sudakov, Goncharuk, Shostak, Vyunnik.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lukaku, Martinez. ALL.: Conte.

A DISP.: Padelli, Stankovic, Ranocchia, Moretti, Kolarov, Darmian, Perisic, Nainggolan, Vezzoni, Eriksen, Bonfanti, Pinamonti.

ARBITRO: Kabakov (Bulgaria).