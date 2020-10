Kean, che doppietta: il Psg vince in trasferta. Pari tra Ferencvaros e Dynamo Kiev

TORINO - Il Psg vince 2-0 in casa del Basaksehir nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. La formazione francese conquista il successo in Turchia grazie alle due reti realizzate da Moise Kean. L'attaccante ex Juve prima sblocca al 64' minuto di gioco con un colpo di testa su calcio d'angolo battuto da Mbappé e poi segna il definitivo 0-2 con una bella giocata al volo, regalando tre punti preziosi al Psg che, dopo la sconfitta all'esordio con lo United, conquista la prima vittoria nel girone H. Vittoria esterna anche del Chelsea. La squadra di Lampard trionfa 4-0 in casa del Krasnodar e sale al primo posto del gruppo E con 4 punti. I Blues, dopo il rigore fallito da Jorginho a inizio gara, sbloccano al 37' con Hudson-Odoi e poi dilagano nella ripresa con la rete di Timo Werner su rigore e i gol di Ziyech e Pulisic nel finale.

Pareggio tra Ferencvaros e Dynamo Kiev

Nel girone della Juve, pareggio tra Ferencvaros e Dynamo Kiev. La squadra di Lucescu era andata in vantaggio di due gol nel primo tempo ma poi si è fatta recuperare sul 2-2 nella ripresa. Ferencvaros e Dynamo sono ultime nel gruppo G con un punto a testa. Nel girone F, quello della Lazio, il Borussia Dortmund è riuscito a trovare la vittoria casalinga contro lo Zenit. In Germania è finita 2-0 per i gialloneri con il gol realizzato da Sancho su calcio di rigore e la rete di Haaland nella ripresa. Con questo successo il Borussia sale a quota 3 punti mentre lo Zenit rimane fermo a 0.

Vincono Manchester United e Siviglia

Il Manchester United travolge 5-0 il Lipsia ad Old Trafford. Grande protagonista Rashford con una tripletta. I Red Devils aprono nel primo tempo con Greenwood su assist di Pogba e poi ne fa quattro negli ultimi venti minuti di gioco: tre di Rashford e uno di Martial su rigore. Red Devils primi nel girone H a punteggio pieno. Successo casalingo anche per il Siviglia, che batte di misura il Rennes grazie al gol di De Jong nel secondo tempo e raggiunge il Chelsea al primo posto del gruppo E a quota 4.

