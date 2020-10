Bruges-Lazio 1-1, Vanaken risponde a Correa

BRUGES (Belgio) - Dopo l’esordio vincente a Roma contro il Borussia Dortmund, una buona Lazio pareggia 1-1 in casa dei campioni del Belgio del Bruges nella seconda giornata del gruppo F di Champions League. E’ un punto d’oro per i ragazzi di Simone Inzaghi, alle prese con tantissime assenze e costretti a schierare una formazione praticamente obbligata.

BRUGES-LAZIO, TABELLINO E STATISTICHE

Bruges-Lazio, la cronaca

Allo Jan Breydel Stadion la Lazio si presenta priva di ben 13 uomini, tra infortuni e sospetti casi di Coronavirus: nei biancocelesti non ci sono, tra i tanti, Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Strakosha e Radu, così Inzaghi si affida alla coppia Caicedo-Correa in avanti, a Parolo in regia e a Reina, alla settantesima presenza in Champions, tra i pali. Il Bruges di Clement è pressoché al completo, privo del solo difensore Mitrovic. Nonostante le assenze la Lazio inizia sfrontatamente, provando a pungere già al 4’ con Correa, che ha un ottimo spunto, concluso però da un tiro troppo debole e facile da bloccare per l’ex portiere del Liverpool Mignolet. ‘El Tucu’ si rifà al 14’ quando, dopo uno scambio con Marusic, trova il gol con un preciso sinistro a fil di palo dal limite dell’area. Segnato il gol del vantaggio, la Lazio sembra in grado di gestire la reazione dei campioni del Belgio e, al 39’, sfiora il raddoppio in contropiede con Fares che, sul più bello, perde il controllo del pallone. Pochi istanti più tardi il Var Stuart Attwell richiama l’arbitro Taylor per una ingenua trattenuta di Patric su Rits in area biancoceleste: l’inevitabile rigore è trasformato dallo specialista Vanaken al minuto 42. Si va al riposo in parità.