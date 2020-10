Juve-Barça, Capello critica Pirlo: "Chiesa mai cercato, poteva finire peggio"

Dure critiche alla Juventus e a Pirlo, dopo il ko in Champions contro il Barcellona, sono arrivate anche da un grande ex come Fabio Capello: "La Juventus ha sofferto moltissimo - ha detto Capello a Sky Sport - è stata fortunata che il risultato finale sia stato solo 2-0, nonostante due reti 'ingiuste', specialmente la prima che è stata una deviazione".