Champions Juve, Chiellini e la ruggine: "Un anno di inattività si paga"

Ferencvaros-Juve, le parole di Chiellini

Stesso risultato della gara di campionato contro lo Spezia, ma Chiellini smorza gli entusiasmi: "Non ci deve illudere perchè il gap è alto ma ci dà fiducia dopo la vittoria con lo Spezia. E ci dà una spinta verso la partita di domenica con la Lazio. Sarebbe importante finire con una grande prestazione". Un po' in debito di ossigeno nel finale, Chiellini ha spiegato: "Rientravo oggi e negli ultimi 20 minuti la fatica si è fatta sentire. Ho pagato un anno di inattività. Sono contento, mi sono allenato bene e ringrazio i miei compagni che avevano bisogno di me con lo Spezia ma non mi sentivo ancora pronto". Unico neo della serata il gol subito nel finale di gara: "Sul 4-0 abbiamo staccato un po' tutti, non dovrebbe succedere, non l'avevo visto ovviamente, pensavo di averne solo uno, per fortuna mi ha salvato Szczesny. Ogni tanto lo aiuto io, stavolta sono in debito, spero la prossima volta di salvargli un gol già fatto".

