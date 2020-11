Champions, Morata: "La Juve mi ha voluto e desiderato". E che parole su Ronaldo

BUDAPEST (UNGHERIA) - Alvaro Morata non si ferma più. L'attaccante spagnolo, dopo la doppietta contro la Dynamo Kiev nel debutto in Champions League, realizza altri due gol nella vittoria per 4-1 della Juve sul Ferencvaros. Il bottino di Morata dice ora sei gol in altrettante partite, una media impressionante. Lo spagnolo commenta così il successo sugli ungheresi: "Quando uno fa un percorso nella carriera e nella vita impara di tutto. L'ho detto quando sono arrivato, sono maturato e quello che ho fatto nella carriera mi serve per migliorare sempre. Alla fine quello che devo fare e pensare è di dare una mano alla squadra, fare movimenti il più possibile, avere energie per pressare. Mi sento bene fisicamente ed è importante che la squadra abbia ritrovato la vittoria. Abbiamo tanti margini di miglioramento ma siamo contenti perchè tre punti fuori in Champions sono sempre importanti".

