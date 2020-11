Champions League, Siebert arbitra Juve-Ferencvaros, Oliver per la Lazio

L'Uefa ha reso note le designazioni arbitrali per le gare di martedì di Champions League. Il match allo Stadium tra la Juventus e gli ungheresi del Ferencvaros, valido per la quarta giornata del Gruppo G, sarà affidato al tedesco Danuel Siebert, coadiuvato dagli assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn; Harm Osmers quarto ufficiale, Marco Fritz al Var, Mark Borsch all'Avar. Per la sfida del Gruppo F all'Olimpico tra la Lazio e i russi dello Zenit è stato scelto Michael Oliver, assistito dai connazionali Stuart Burt e Simon Bennett; Andrew Madley quarto uomo, Chris Kavanagh al Var, Craig Pawson all'Avar.

Inzaghi: "Vittoria meritata, ora testa allo Zenit"