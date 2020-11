Haaland show, il Borussia vince. Poker e qualificazione per il Barcellona, vincono Psg e United

TORINO - A valanga il Borussia Dortmund che stende il Bruges per 3-0. Stesso risultato della partita di andata. I tedeschi si impongono grazie al gol di Jadon Sancho e alla doppietta del solito Haaland che conferma i suoi numeri strepitosi. I gialloneri rimangono in testa al gruppo F, lo stesso della Lazio, con 9 punti, uno in più dei biancocelesti.

Poker del Barcellona

Vince 4-0 il Barcellona contro la Dynamo Kiev e si qualifica agli ottavi. Quattro vittorie in altrettante partite per i blaugrana che guidano a punteggio pieno il Gruppo G (quello della Juve). Nonostante le numerosissime assenze tra cui Lionel Messi, non convocato insieme a De Jong. La formazione allenata da Koeman apre le marcature con Sergiño Dest, poi la doppietta di Martin Braithwaite e la rete di Griezmann per il poker.

Vincono Psg e Manchester United

Dopo la sconfitta dell'andata il Psg si vendica sul Lipsia con un gol di Neymar su rigore dopo appena 11 minuti di gioco. Il brasiliano regala il successo ai francesi trasformando un rigore concesso per un fallo su Angel Di Maria. Vittoria vitale per la squadra di Alessandro Florenzi che raggiunge proprio i tedeschi al secondo posto del gruppo H con 6 punti. Tutto facile invece per il Manchester Utd che stende i turchi del Basaksehir per 4-1. Gli inglesi chiudono la pratica già nella prima frazione di gioco grazie ad un gol di Marcus Rashford e alla doppietta di Bruno Fernandes che conferma di essere il faro della formazione di Solskjaer. I Red Devils si confermano in testa al gruppo H.

Chelsea e Siviglia agli ottavi

Successi esterni per Chelsea e Siviglia nel gruppo E. Entrambe strappano il pass per gli ottavi con il gol vittoria oltre il 90esimo minuto. I Blues si sono imposti sul Rennes 2-1 grazie ad una rete decisiva di Giroud al 91', dopo il vantaggio dei londinesi firmato da Hudson-Odoi (22') e il provvisorio pareggio dei francesi siglato Guirassy (85'). Anche il Siviglia ha espugnato in extremis il campo del Krasnodar. Andalusi subito avanti al 4' con Rakitic, nella ripresa il pareggio di Wanderson (56') e gol decisivo di El Haddadi al 95'. In classifica Chelsea e Siviglia a quota 10, Krasnodar e Rennes a 1.

