Juve, De Ligt amaro: "Fa male uscire così"

TORINO - Non nasconde la sua amarezza Matthijs de Ligt dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions League di una Juve a cui non è bastato il 3-2 arrivato ai supplementari contro un Porto che all'andata si era imposto per 2-1. Il rammarico più grosso per la superiorità numerica data ai bianconeri dall'espulsione di Taremi al 54': "Fa male uscire così - dice nel post partita il difensore olandese - è dura accettarlo dopo aver giocato in undici contro dieci per un'ora".