Juve, Cuadrado: "Usciamo a testa alta, ora voltiamo pagina"

TORINO - Al termine del match contro il Porto che ha sancito l'eliminazione dalla Champions League della Juve , Juan Cuadrado ha provato a voltare subito pagina: "Secondo me abbiamo iniziato bene per quello che ho visto io nei primi minuti. Se magari nella prima giocata di Alvaro faceva gol, cambia tutto. Siamo entrati nello spogliatoio con voglia e determinazione, ci credevamo. Nel secondo tempo siamo usciti con voglia di vincere ma non è stato così".

L'analisi di Cuadrado

Il colombiano è rimasto in campo nonostante un problema muscolare avvertito a inizio partita: "Mi si è indurito un po' il muscolo dietro, ma ho stretto i denti e ho continuato. Penso che non ci sia molto da parlare, sono orgoglioso della squadra. La voglia che ha dimostrato in campo la dovremo mantenere anche in campionato". Il rammarico è per quell'incrocio dei pali colpito: "Quando ho preso l'incrocio dei pali ho pensato al gol fatto a Madrid. Ma questo è il calcio, bisogna alzare la testa e guardare avanti. Siamo professionisti, siamo grandi giocatori e siamo una grande squadra. E anche alle grandi squadre accadono certe cose".