Milan, Dalot: "Porto fantastico contro la Juve, ho festeggiato"

MILANO - Diogo Dalot non può dimenticare i suoi primi calci al pallone e la sua maturazione professionale avvenuta al Porto. L'esterno del Milan, in prestito dal Manchester United, si dichiara infatti contento per il passaggio del turno dei suoi ex compagni in Champions League ai danni della Juventus. Per lui, fra giovanili, squadra B e prima squadra, sono ben dieci le stagioni trascorse all'Estadio Do Dragao.