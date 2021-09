Liverpool-Milan, i convocati di Pioli: Ibrahimovic assente

MILANO - Tutto pronto tra i rossoneri per Liverpool-Milan che segnerà il ritorno dei rossoneri in Champions League. Una gara a cui Pioli si avvicina con una brutta notizia: quella del forfait di Zlatan Ibrahimovic, tornato in campo sabato e subito in gol nella vittoria con la Lazio. Lo svedese resterà a Milano per precauzione a causa di un'infiammazione al tendine d'Achille, ma i rossoneri potranno contare di nuovo su Olivier Giroud, abile e arruolabile dopo la parentesi Covid. Ci sarà anche Sandro Tonali, assente dalla rifinitura a causa di un problema intestinale accusato nella notte.