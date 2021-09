Diretta Liverpool-Milan ore 21: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Il ritorno del Milan in Champions League senza Zlatan Ibrahimovic. E' la notizia che si è abbattuta sul Milan alla vigilia della trasferta in casa del Liverpool. Dopo sette anni la squadra rossonera tornerà nel grande calcio europeo e dovrà farlo senza il suo leader, che non è tra i convocati per la trasferta ad Anfield. "Non ci saranno partite facili in questo girone, le avversarie sono tutte competitive. Vogliamo scrivere la nostra storia in Champions, è una grande opportunità per noi. Grandissimo rispetto per il Liverpool, ma grande convinzione anche che possiamo fare bene" ha detto Pioli nella conferenza della vigilia.