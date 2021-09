Inter, i convocati di Inzaghi per il Real Madrid: Bastoni ok

MILANO - Tutto pronto in casa Inter per il grande esordio in Champions League al Meazza contro il Real Madrid (ore 21:00). E il club nerazzurro ha ufficializzato la lista dei 23 calciatori convocati da Simone Inzaghi per la sfida a Carlo Ancelotti. Assente l'infortunato Sensi, ma in difesa c'èè il ritorno di Bastoni dopo il forfait in campionato con la Sampdoria.