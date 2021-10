Diretta Inter-Sheriff ore 21: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Sarà un'Inter arrabbiata, come l'ha definita Simone Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia, quella che alle ore 21 ospiterà lo Sheriff Tiraspol nel terzo turno della fase a gironi della Champions League. I nerazzurri sono reduci dal ko per 3-1 di sabato in campionato contro la Lazio e stasera sono obbligati a vincere per rientrare in corsa per la qualificazione agli ottavi della manifestazione europea. Lautaro e compagni hanno infatti totalizzato solo un punto nelle prime due gare, frutto del pareggio alla seconda in terra ucraina contro lo Shakhtar Donetsk (0-0) - alla prima, sconfitta al Meazza per 1-0 contro il Real Madrid -. Lo Sheriff, invece, ha sorpreso tutti ed è a punteggio pieno. Dopo il 2-0 contro la formazione di De Zerbi, infatti, è arrivato il 2-1 al Santiago Bernabeu contro i Blancos di Carlo Ancelotti. Per i nerazzurri si prospetta dunque una serata decisiva, preludio al match di campionato di domenica, sempre al Meazza, contro la Juve.