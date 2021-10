Porto-Milan 1-0: Luis Diaz gol, Pioli resta a zero punti

PORTO (Portogallo) - Si è trasformato in una ripida salita il cammino in Champions League del Milan, battuto 1-0 dal Porto nella terza giornata del gruppo B e ancora a zero punti in classifica. E' piuttosto incolore la prova dei rossoneri di Stefano Pioli, che allo stadio Do Dragão non riescono a creare gioco e vengono castigati nella ripresa da un destro preciso del colombiano Luis Diaz. Più dell'unico gol, sono gli altri numeri del match a quantificare il dominio della formazione di Sergio Conceição: 19 tiri tentati a 4 per i portoghesi, 7 corner a 1. Nell'azione del gol però pesa una spinta sospetta di Taremi su Bennacer.

Porto-Milan 1-0, tabellino e statistiche Champions League, le classifiche Porto-Milan, la cronaca Il match del Do Dragão, davanti a 32mila spettatori, ha il sapore dell’ultima spiaggia per entrambe le squadre che, al momento di entrare in campo, hanno rispettivamente un punto (i lusitani) e zero (il Milan). Pioli, alle prese con parecchi infortunati e con la squalifica di Kessié, preferisce Krunic a Daniel Maldini sulla trequarti e Ballo-Touré a Kalulu come terzino destro. Al centro della difesa c’è Kjaer, davanti è confermato Giroud, rinfrancato dal gol di sabato al Verona. Ibrahimovic, ancora a corto di fiato, parte dalla panchina. Nel Porto c’è Mbemba, non al meglio, al centro della difesa con capitan Pepe. Terzino destro è Joao Mario, che è solo un più giovane omonimo dell’ex interista, ora al Benfica. Il tandem offensivo è formato dall'iraniano Taremi e dal brasiliano Evanilson. Nel primo tempo i padroni di casa giocano a ritmi alti, cercando di schiacchiare il Milan che soffre, ma tiene bene dopo lo spavento del 5', quando il colombiano Luis Diaz colpisce il palo di destro. Taremi è il più temibile in area rossonera: ci prova di testa al 24' e con un elegante esterno al 28', mancando di pochissimo la porta di Tatarusanu. I lusitani si fanno pericolosi anche con un destro potente di Otavio, alto sulla traversa. Il Milan risponde, a ridosso della fine del primo tempo, con un'incornata troppo centrale di Giroud, bloccata da Diogo Costa, e con una rovesciata in bello stile dello stesso attaccante francese, che manca lo specchio ed è pescato in fuorigioco.