Kulusevski: "Juve, ci sono al momento giusto e faccio la differenza"

SAN PIETROBURGO - Kulusevski entra, segna allo Zenit e dà la vittoria alla Juve, ora più vicina alla qualificazione in Champions League. "Ho visto andare il pallone sul palo e ho avuto paura che non entrasse. È il mio primo gol in Champions ma anche della stagione, ed è arrivata una vittoria importante", così l'ex Parma commenta a Prime Video il gol-partita. "Ho provato a fare la differenza, all'inizio non ci sono riuscito ma devi essere sempre pronto e al momento giusto lo sono stato. Dobbiamo girare meglio la palla, la perdiamo troppo facilmente. Ma vincere anche quando giochi male è un punto di forza grandissimo", aggiunge l'attaccante bianconero.