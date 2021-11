Diretta Milan-Porto, ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Primo in classifica in serie A con dieci vittorie in undici gare, ultimo nel gruppo B della Champions League con tre sconfitte consecutive. Il Milan cerca riscatto in Europa, nell'ultima, vera occasione per tenere in vita il sogno qualificazione. I rossoneri affronteranno il Porto di Sergio Conceiçao, con un unico obiettivo: "E' la nostra ultima occasione - ha detto Pioli in conferenza stampa - ma abbiamo le qualità per sfruttarla. Non meritiamo di essere a zero punti in classifica e abbiamo l'occasione per dimostrarlo". Pioli ricorda la sfida d'andata. "Abbiamo meritato di perdere, non siamo riusciti a controllare la gara. Ci siamo mossi male e non siamo riusciti a saltare la loro pressione". Conceiçao elogia i rossoneri. "Parliamo di un club che ha vinto sette Champions League e quattro mondiali e tanti campionati in serie A. Hanno vinto a Roma su un campo difficile. Mi aspetto una gara difficile".