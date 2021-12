Juve, Kean: "Agli ottavi non temiamo nessuno"

TORINO - "E' una grandissima soddisfazione aver passato il turno. Questo ci regala la motivazione per lavorare di più". Con il suo gol Moise Kean ha regalato il successo alla Juventus contro il Malmoe. Grazie alla vittoria per 1-0, i bianconeri hanno chiuso il girone al primo posto e ora attenderanno i sorteggi per conoscere il nome del prossimo avversario negli ottavi di finale. "La Juve non teme nessuno. Siamo una grande squadra, quella che troveremo la affronteremo", ha aggiunto il centravanti azzurro. I bianconeri potrebbero pescare anche il Psg, ex squadra di Kean . "Ora sono qua, sono a casa e mi trovo bene", ha concluso Kean.