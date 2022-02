Champions League, Inter-Liverpool a Marciniak

Archiviato il pareggio per 1-1 in campionato contro il Napoli - i nerazzurri sono stati scavalcati in classifica dal Milan ma devono recuperare la gara del Dall'Ara contro il Bologna -, l'Inter di Simone Inzaghi mercoledì alle 21 ospita al Meazza il Liverpool di Jurgen Klopp nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. A dirigere la supersfida di San Siro sarà l'arbitro polacco Szymon Marciniak, che avrà come assistenti Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Il quarto uomo sarà invece Pawel Raczkowski, mentre gli assistenti VAR saranno Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski.

I precedenti di Marciniak con l'Inter

Il 41enne fischietto di Plock ha già diretto la Beneamata in quattro occasioni e il bilancio dice due vittorie, un pareggio e una sconfitta. La prima volta fu nell'andata degli ottavi di Europa League 2014-15 contro il Wolfsburg (ko per 3-1). Poi due gare di Champions League: la prima nel girone 2018-19 contro il Barcellona (1-1) e la stagione seguente a Praga contro lo Slavia (vittoria per 3-1 per la squadra di Antonio Conte). Il precedente più recente è invece il netto 5-0 inflitto dall'Inter allo Shakhtar Donetsk nella semifinale di Europa League 2019-20, quando i nerazzurri arrivarono a un passo dal trionfo ma dovettero arrendersi per 3-2 contro il Siviglia nell'atto conclusivo.

Inter-Liverpool: la designazione completa

Inter-Liverpool, mercoledì 16 febbraio ore 21 stadio Giuseppe Meazza

ARBITRO: Szymon Marciniak (POL).

ASSISTENTI: Pawel Sokolnicki (POL) e Tomasz Listkiewicz (POL).

IV UOMO: Pawel Raczkowsk (POL).

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL).

AVAR: Bartosz Frankowski (POL).