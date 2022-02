Psg, Pochettino su Donnarumma e Navas: "Continuerò ad alternarli"

PARIGI - "Real Madrid? Questa è un'eliminatoria di Champions che avrebbe potuto essere la finale, per qualità e per i nomi dei giocatori che saranno in campo". È l'analisi Mauricio Pochettino in conferenza stampa. Il tecnico dei parigini ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia della supersfida dell'andata degli ottavi di Champions tra PSG e Real Madrid, dimostrando di non essere intimidito dalla forza degli avversari: "Rispettiamo il Real, è uno dei maggiori club del mondo basti pensare che ha vinto questa Coppa tredici volte, ma noi cercheremo di dare il meglio, perché vogliamo superare il turno. Il peso delle attese? C'è su di noi, a volte può creare confusione, ma è così dall'inizio della stagione e finora abbiamo il migliore attacco della Ligue 1 e perso poche partite. Sono cinquanta anni che il Psg insegue questo trofeo - prosegue Pochettino - e vogliamo avvicinarci a questo sogno. Ho fiducia totale nei miei giocatori, ho tutti a disposizione meno Sergio Ramos, e credo che il Real e noi siamo sullo stesso livello".