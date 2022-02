Diretta Psg-Real Madrid ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

PARIGI (Francia) - Il Parco dei Principi si prepara ad ospitare la la sfida tra gli aspiranti al trono e i re d’Europa, l'andata di un doppio duello stellare tra i nuovi “Les Galactiques” e coloro che invece da un ventennio si fregiano dell’orgoglio di essere “Los Galácticos”. Messi-Mbappè-Di Maria (con un Neymar che scalpita) contro Benzema-Vinicius Junior-Asensio (Bale e Hazard pronti a giocarsela), la partita dell’anno per entrambe e un’occasione da inseguire a tutti i costi: non centrare la qualificazione ai quarti siginificherebbe etichettare la stagione come fallimentare. Insomma sarà un'andata degli ottavi di finale di Champions League da non perdere, una sorta di finale anticipata: solo una delle due otterrà il pass per la fase successiva.

Come vedere Psg-Real Madrid in tv e in streaming

Psg-Real Madrid, gara valida per l'andata degli ottevi di finale della Champions League, è in programma alle ore 21 allo stadio Parco dei Principi di Parigi e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky 252, Canale 5 e Mediaset Infinity. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le formazioni ufficiali di Psg-Real Madrid

PSG (4-3-3): Donnarumma, Hakimi, Kimpempe, Marquinhos, N.Mendes; Verratti, Danilo, Paredes; Mbappè, Messi, Di Maria. Allenatore: Pochettino. A disposizione: Navas, Icardi, Neymar, Dagba, Wijnaldum, Kurzawa, Herrera, Diallo, Draxler, Kehrer, Gueye, Simons.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, E. Militao, Alaba, F. Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius J. Allenatore: Ancelotti. A disposizione: Lunin, Nacho, Hazard, Marcelo, Valverde, Jovic, Lucas Vazquez, Bale, Ceballos, Rodrygo, Isco, Camavinga.

ARBITRO: Orsato

GUARDALINEE: Carbone e Giallatini

IV UOMO: Chiffi

VAR: Di Bello

AVAR: Irrati