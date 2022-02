Diretta Sporting Lisbona-Manchester City ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

LISBONA (PORTOGALLO) - Iniziano stasera gli ottavi di finale di Champions League. Ad aprire il programma, oltre al prestigiosissimo Psg-Real Madrid, c'è la sfida tra Sporting Lisbona e Manchester City (ore 21) all'Estadio José Alvalade. Nella gara d'andata la formazione di Pep Guardiola, qualificatasi prima nel Gruppo A mettendosi alle spalle proprio Mbappé e compagni, è chiamata a mettere subito le cose in chiaro in ottica qualificazione. I Citizens, dopo la finale dello scorso anno, vogliono alzare al cielo la Coppa dalle grandi orecchie. Di fronte ci sarà uno Sporting Lisbona che, dopo una partenza con il freno a mano tirato, è riuscito a qualificarsi come seconda forza del Girone C alle spalle dell'Ajax. Sono due i precedenti tra Sporting Lisbona e Manchester City ed entrambi risalgono agli ottavi di Europa League 2011-12. Ad uscirne vincitori furono i lusitani, che dopo l'1-0 in casa firmato Xandao si qualificarono nonostante il ko per 3-2 in terra inglese. Tornando alla più stretta attualità, il match di ritorno si svolgerà il prossimo 9 marzo all'Etihad Stadium.