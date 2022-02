Psg, Neymar convocato da Pochettino per la sfida contro il Real Madrid

PARIGI (FRANCIA) - A poche ore dal fischio d'inizio del big match di Champions League tra Psg e Real Madrid, da Parigi arriva una notizia importantissima: Neymar torna tra i convocati di Pochettino. Il campione brasiliano era ai box da novembre a causa di un infortunio alla caviglia e la sua presenza nella supersfida contro i Blancos era in forte dubbio. O Ney, però, ci sarà. Chi invece salterà la gara in programma alle 21 al Parco dei Principi è il grande ex Sergio Ramos. Il difensore spagnolo è ancora out per un problema al polpaccio che lo ha tenuto ai box per larga parte di questa stagione - l'ex Real Madrid ha collezionato solo 5 presenze e un gol con i parigini tra campionato e coppe -.