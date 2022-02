Inter, Inzaghi: "Rispetto il Liverpool, ma non parto battuto"

MILANO - "Le squadre inglesi sono molto forti, hanno vinto tutte il loro girone tranne il Chelsea che ha perso il primato all’ultima giornata. Il Liverpool è una delle più forti in Europa, ma sono contento che il nostro club giochi una gara del genere. Erano tanti anni che ci mancava un ottavo di finale, sarà difficile ma ce la giocheremo con le nostre armi". Così Inzaghi in conferenza stampa parla alla vigilia di Inter-Liverpool (visibile su Amazon Prime Video), gara di andata degli ottavi di Champions League. "Sulla carta il Liverpool è favorito, ma le partite vanno giocate. Scenderemo in campo per proporre il nostro gioco e con la mente libera, poi la determinazione farà la differenza, e i miei ragazzi ne hanno da vendere", ha aggiunto il tecnico.

Inzaghi: "Rispetto sì, ma non partiamo battuti" "Ho fiducia per domani perché la squadra mi manda buoni segnali. Contro il Napoli, forte e organizzato, abbiamo fatto una partita normale nel primo tempo, siamo rimasti in gara e nel secondo tempo abbiamo messo spirito e voglia di vincere il match. Proprio il secondo tempo mi dà fiducia per domani, rispettiamo il Liverpool ma non partiamo battuti".