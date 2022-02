Psg, Mbappé stende il Real Madrid al 94'! City show a Lisbona

Champions League, calendario e risultati

Messi sbaglia un rigore, Mbappé trova il gol vittoria al 94'!

Al Parco dei Principi va in scena una finale anticipata tra Psg e Real Madrid. Una sfida tra stelle del calcio e che promette tantissime emozioni. Pochettino sceglie Donnarumma in porta mentre in attacco spazio al tridente formato da Di Maria, Mbappé e Messi. Ancelotti risponde con il solito centrocampo formato da Kroos, Casemiro e Modric, poi Asensio e Vinicius a supporto di Benzema. Ad arbitrare la partita è Daniele Orsato. Ad aprire la gara è il Psg che controlla il pallone e trova al 5' la prima occasione con il passaggio in mezzo all'area di Mbappé per Di Maria che però tira alto. Segue una fase di studio tra le due squadre, giocata prevalentemente a centrocampo. A trovare spazio in avanti sono ancora i padroni di casa, con Mbappé che al 18' supera la difesa dei Blancos ma viene fermato da Courtois. Il Psg continua a giocare sulle fasce creando non pochi problemi al Real Madrid, che non riesce invece ad avanzare. Al 32' si accende anche Messi: l'argentino supera tutti e fa partire il tiro dal limite dell'area che finisce però fuori dalla porta di Courtois. Si torna negli spogliatoi sullo 0-0, dopo un primo tempo di studio ma anche con buone occasioni per i padroni di casa. Si riparte con lo stesso copione dei primi 45 minuti, con il Psg in avanti e il Real che si difende. Stavolta i parigini alzano i ritmi, trovando varie occasioni in pochi minuti. Al 50' ci prova ancora Mbappé su assist di Di Maria ma Courtois si supera e devia il pallone, poi poco dopo ci prova l'argentino con un tiro potente che però non trova la porta. Si scatena Messi che al 54' prova il sinistro a giro, poi al 61' lancia Mbappé in area con Carvajal che commette fallo per fermarlo. Orsato fischia calcio di rigore per il Psg. Dagli undici metri si presenta proprio Messi che però viene fermato da uno strepitoso Courtois. Nonostante l'errore dal dischetto i parigini si lanciano ancora in avanti, stavolta vuole provarci Parades da fuori area ma mentre si coordina per il tiro Messi gli toglie il pallone venendo poi murato dalla difesa del Real Madrid. Altro errore per l'argentino. Al 72' Pochettino si gioca la carta Neymar, messo a sinistra al posto di Di Maria. Al 78' ancora Psg, ancora Mbappé con un diagonale che sfiora il palo alla sinistra di Courtois. Continuano a spingere i padroni di casa ma il gol non arriva neanche con i tentativi di Neymar (cucchiaio davanti a Courtois) e ancora di uno scatenato Mbappé che supera tutta la difesa al 90' ma non trova il passaggio vincente in area. Sembra ormai finita quando al 94' Neymar serve di tacco Mbappé che supera Vazquez e Militao e poi riesce finalmente a battere Courtois dopo tanti tentativi in tutta la partita. Vittoria all'ultimo secondo per il Psg.

