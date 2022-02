Diretta Salisburgo-Bayern Monaco ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali

SALISBURGO (Austria) - L'andata degli ottavi di finale di Champions League è una trasferta a Salisburgo, distante neanche due ore di bus, per il Bayern Monaco. L'obiettivo dei bavaresi è di mettersi nelle condizioni di affrontare una gara di ritorno comoda all'Allianz Arena, ma anche di di cancellare il 4-2 subito in campionato a Bochum. Matthias Jaissle alla vigilia ha parlato proprio di questo pericolo: "Loro vorranno dimenticare quel risultato". Un tecnico stimato dal collega Nagelsmann: "Abbiamo avuto carriere molto simili. Il suo club gli dà tanta fiducia e all'inizio era lo stesso per me. Abbiamo una bella relazione, a volte abbiamo parlato al telefono. Predilige un calcio offensivo molto interessante".