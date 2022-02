Psg, Verratti conquista Neymar: "È come Iniesta e Xavi"

PARIGI - Ok, l'ha decisa Mbappé con una magia, ma di giochi di prestigio durante Psg-Real Madrid sono arrivati pure da Marco Verratti. Lo ha notato in particolare Neymar, che al termine dell'incontro ha esaltato il centrocampista italiano, paragonandolo a gente come Xavi e Iniesta: "Già sapevo che Verratti fosse un giocatore eccellente, ma non mi rendevo conto che fosse così spettacolare. È un genio. È uno dei migliori centrocampisti con cui io abbia giocato, insieme a Xavi Hernández e Iniesta".