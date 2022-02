Champions League, Juve-Villarreal: al via la vendita dei biglietti

TORINO - Tornano le notti europee e la Juve di Massimiliano Allegri prosegue il proprio cammino in Champions League affrontando il Villarreal negli ottavi di finale. I bianconeri sfideranno i vincitori dell'ultima edizione dell'Europa League martedì 22 febbraio in Spagna, mentre l'appuntamento all'Allianz Stadium per il ritorno è fissato per mercoledì 16 marzo (entrambe le gare si disputeranno alle ore 21). A un mese esatto dall'incontro, la Juve ha dato il via alla vendita dei biglietti, acquistabili solo ed esclusivamente online sull'Official Ticket Shop.

Juve-Villarreal, dettagli sui biglietti e tariffe dedicate

Come si legge dal sito della Vecchia Signora "come sempre i Member, e nello specifico i J1897, avranno la precedenza: dalle ore 10.00 di mercoledì 16/02/2022 vendita riservata esclusivamente per i J1897 Member; dalle ore 10.00 di giovedì 17/02/2022 vendita estesa anche ai Black&White Member; dalle ore 10.00 di venerdì 18/02/2022, partirà la vendita riservata per gli abbonati alla stagione 2019/20; Si ricorda che gli abbonati alla stagione 2019/20, per poter scaricare i crediti voucher Covid-19, devono iscriversi alla piattaforma tramite Juventus Card. Sempre venerdì 18/02/2022, ma a partire dalle ore 14.00, al via la vendita libera. In occasione di questo match sono previste tariffe dedicate ai Member e agli abbonati alla stagione 2019/20. Queste tariffe saranno disponibili solamente durante le fasi di vendita riservata a ciascuna categoria. Tutti i tifosi che accederanno allo stadio, esclusi i bambini di età inferiore all’anno, dovranno essere muniti di biglietto. Come già accaduto in occasione di altre partite giocate in questa stagione all’Allianz Stadium, le categorie Under 30 e Over 65 potranno usufruire di uno sconto rispetto alla tariffa intera, mentre per i bambini sotto i 6 anni, tariffa speciale a € 10,00 in tanti settori dello stadio".