Donnarumma: "L'Italia andrà al Mondiale. Mbappé? Un alieno"

PARIGI (FRANCIA) - "Per noi è molto importante questa vittoria, abbiamo fatto una grande partita. Sfortunatamente la palla non voleva entrare, ma poi ci ha pensato Mbappè. Kylian è uno spettacolo, un alieno. Ma abbiamo tanti giocatori che ci possono risolvere la partita. Se resta? Lo deciderà lui, sono cose sue." Queste le parole su Mbappé di Gianluigi Donnarumma, a Sky Sport, alla fine della partita di Champions League vinta per 1 a 0 contro il Real Madrid. Sulla gara di ritorno: "Per passare il turno dovremo fare ancora meglio. Andremo là per vincere, non cambia nulla per noi".