Messi, record negativo in Champions: nessuno ha sbagliato più rigori

PARIGI (Francia) - C'è una nota stonata nella splendida serata di Champions League del Psg, vittoriosa nell'andata degli ottavi di finale grazie ad un gol di Mbappé al 94'. Al 62', sul risultato di 0-0, Leo Messi ha sbagliato un calcio di rigore, facendosi ipnotizzare da Courtois che ha neutralizzato il suo tentativo tuffandosi sulla sinistra e respingendo il tiro della Pulce. L'errore dal dischetto, per il numero 30 parigino, è il quinto nella massima competizione continentale per club: un record condiviso solo con Thierry Henry. Parallelamente, l'argentino ha anche superato Cristiano Ronaldo come il giocatore che ha tirato più rigori nella storia della Champions League: quello di ieri è stato il 23° tentativo, statistica che va a sottolineare l'elementare ma fondamentale concetto che "i rigori li sbaglia solo chi li tira".