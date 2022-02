Inter-Liverpool, Klopp: "Sostituzioni decisive. Perisic fantastico"

MILANO - Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato ai microfoni di Prime Video al termine del match vinto contro l'Inter: "Ci capita spesso di soffrire però l'Inter ha fatto una buona partita. E' vero che non siamo stati brillanti ma è stato merito dei nerazzurri. Perisic ha giocato una partita fantastica e ci ha messi in difficoltà così come i difensori. Le sostituzioni sono state la chiave e la dimostrazione è stata quella di Firmino al posto di Jota che ha portato il primo gol. Ci sono state tante occasioni e posso essere soddisfatto di quanto fatto dalla squadra".