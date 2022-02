TORINO - Juventus senza Dybala e Rugani nell'andata degli ottavi di Champions contro il Villareal. Sono entrambi infortunati: gli esami strumentali hanno evidenziato sia per l'argentino sia per il difensore un'elongazione muscolare guaribile in una decina di giorni. La squadra di Allegri sosterrà domani la sessione di rifinitura alla Continassa prima della partenza per la Spagna, fissata nel pomeriggio.