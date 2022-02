Villarreal-Juve, Morata: "Fosse per me resterei qui. Allegri determinante"

"Posso essere felice di quello che dicono qui di me. Abbiamo tanti obiettivi ancora, a volte qua alla Juve si dà per scontato che dobbiamo vincere. Abbiamo ancora tanti obiettivi, possiamo sognare perché lavoriamo tutti i giorni duramente. Noi dobbiamo sapere che la Champions è diversa, c'è da giocare e gli altri se vogliono passare devono fare sicuramente una grande partita contro di noi".

Dove potete arrivare?

"Impossibile saperlo, ci vuole anche un po' di fortuna. Negli ultimi dieci anni le squadre che hanno vinto la Champions sono state sul filo di uscire, tante squadre hanno sfiorato la gloria. Dobbiamo sapere che dobbiamo dare tutto se vogliamo arrivare lontano".

Quanto sei stato vicino al Barcellona?

"Non è importante, ne ho parlato col mister quando c'era il mercato e abbiamo parlato delle idee cha aveva lui. Mi ha detto quanto sarebbe stato importante l'arrivo di Dusan per me e così è stato. Fosse per me resterei sempre qui".

