Juve, Allegri: "Devo proteggere Vlahovic, è al debutto in Champions"

TORINO - Archiviati i due pareggi in campionato contro Atalanta e Torino , non senza qualche rimpianto, la Juventus deve fare sul serio nell'andata degli ottavi di finale della Champions League. I ragazzi di Massimiliano Allegri sono attesi dalla trasferta sul campo del Villarreal di Unai Emery, domani sera all'Estadio de la Cerámica. "Non è un ottavo di finale assolutamente scontato, abbiamo entrambi il 50 per cento di possibilità di passare - le parole di Allegri nella conferenza stampa della vigilia - loro vengono da un ottimo momento come d'altronde anche noi. Sono esperti e hanno un allenatore molto bravo che non dà vantaggi. Dovremo stare attenti ai dettagli e portare l’episodio dalla nostra parte. Bisogna fare una partita ordinata e di pazienza, il nostro obiettivo è passare il turno ma il turno non lo passiamo domani".

Allegri protegge Vlahovic

Allegri si concentra poi sul derby non vinto e su Dusan Vlahovic, all'esordio in Champions League: "Non sono d'accordo su quello che dite che ha fatto la Juve con il Torino e con l'Atalanta. Con il Torino è stata una gara combattuta, la Juve ha fatto una buona partita. In 20 giorni siamo passati da arrivare forse quarti a vincere lo scudetto. Sono arrivati giocatori importanti, ma Vlahovic domani debutta in Champions, non può avere tutte le responsabilità. Io lo devo proteggere, è normale che sia così. Quando avrà giocato 60-70 partite in Champions sarà un altro giocatore. Non è solo una questione tecnica, è una questione di pressione e psicologica. L'altro giorno si è ritrovato in una prima pagina dove si diceva che non aveva fatto gol per la prima volta. L'anno prossimo siamo d'accordo che la Juve avrà più possibilità di vincere il campionato, ma non si può avere tutto subito. Poi è ovvio che noi giochiamo per vincere in Champions, l'ambizione c'è. E in Coppa Italia e in campionato è uguale, bisogna essere più equilibrati". Sullo stato di salute dei suoi uomini dice: "Bonucci ha fatto il primo allenamento oggi ed averlo in panchina, se ci sarà bisogno, è importante per noi. Ci sarà sicuramente sabato. Pellegrini sta bene. Rabiot ha preso una botta, ma è a disposizione. Non ci sarà Dybala, che stava crescendo di condizione e sarà una mancanza importante. Vlahovic e Morata giocheranno, poi vediamo gli altri. Bernardeschi non sta bene, sta procedendo, domani dovrebbe cominciare a correre. Di Arthur sono contento. Ho dei dubbi in mezzo al campo tra lui, Locatelli, McKennie, Rabiot e Zakaria". All'ipotesi di McKennie nel tridente offensivo risponde così: "McKennie è un centrocampista offensivo a tutto campo, è bravo negli inserimenti e ha gol nelle gambe quindi, come caratteristiche, è diverso da quelli che abbiamo".