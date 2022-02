Juve, i convocati per il Villarreal: Dybala out, torna Bonucci

TORINO - Massimiliano Allegri ha diramato le convocazioni in vista della trasferta sul campo del Villarreal, nell'andata degli ottavi di finale della Champions League, in programma domani sera. Tornano a disposizione Pellegrini e Bonucci, mentre non ci sono gli infortunati Dybala, Chiellini, Chiesa, Rugani e Bernardeschi. Regolarmente convocato Rabiot, nonostante una botta alla caviglia rimediata in allenamento.