Villarreal, Alberto Moreno: "Juve tra le favorite per la Champions"

VILA-REAL (SPAGNA) - Al fianco di Unai Emery , nella conferenza stampa della vigilia di Villarreal-Juve, c'era anche Alberto Moreno, ex esterno sinistro del Liverpool ora in forza al Sottomarino Giallo. Lo spagnolo è pronto a sfidare i bianconeri di Massimiliano Allegri nell'andata degli ottavi di finale di Champions League e, consapevole della forza degli avversari, carica l'ambiente e i compagni.

"È un momento positivo, siamo migliorati in alcuni aspetti. Abbiamo perso qualche punto all'inizio ma in questi due-tre mesi siamo migliorati tanto. Sappiamo soffrire, creiamo tanto in attacco e questo dà ottimi risultati. Abbiamo fiducia, vogliamo dare il 100% delle nostre possibilità".

Quali saranno i segreti della partita e quanto saranno importanti i tifosi?

"È importante il loro sostegno, giocare in casa è importante. I tifosi sono sempre con noi, in ogni partita. Noi vogliamo essere noi stessi, dobbiamo essere concentrati. Loro hanno giocatori individualmente eccellenti, serviranno attenzione e concentrazione. Dovremo avere più voglia di vincere di loro, con i tifosi al nostro fianco. Siamo pronti a sfidare la Juventus anche se è una delle favorite per la Champions".

Capoue per voi, Chiellini e Dybala per la Juventus. Chi ci perde di più?

"Nonostante gli infortuni, in questi ultimi due mesi, abbiamo affrontato la situazione con coraggio. Siamo tutti pronti per domani e per qualsiasi gara. Loro hanno i migliori giocatori della A ma siamo pronti, uniti, concentrati, vogliamo dare il nostro meglio in questa gara".

