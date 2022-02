Diretta Villarreal-Juve ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

VILA-REAL (SPAGNA) - Dopo il pareggio (1-1) nel derby di campionato contro il Torino, la Juve di Massimiliano Allegri cerca il riscatto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Alle ore 21 i bianconeri scenderanno in campo all'Estadio de la Ceramica per affrontare il Villarreal di Unai Emery, vincitore della scorsa edizione dell'Europa League. Si tratta di una sfida inedita tra le due formazioni in una competizione europea, con il Sottomarino Giallo che affronta per la seconda volta una squadra italiana nella fase a eliminazione diretta della Champions League, dopo l’Inter, eliminata ai quarti di finale nel 2005-06, grazie al successo casalingo (1-0) dopo la sconfitta in trasferta all'andata per 1-2 (2-2 complessivo, ma con la regola del gol in trasferta, che da questa edizione invece non verrà più considerata). Il secondo round della sfida si giocherà il prossimo 16 marzo, quando all'Allianz Stadium si conoscerà il nome di chi approderà ai quarti.