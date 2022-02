Stampa inglese: a rischio San Pietroburgo per la finale di Champions

NYON (Svizzera) - La delicata situazione internazionale causata dalla crisi fra Russia e Ucraina potrebbe portare la Uefa a decidere per il cambio della sede della finale della Champions League, ad oggi in programma alla Gazprom Arena di San Pietroburgo il 28 maggio. Per i media inglesi prende corpo l'ipotesi Londra, Wembley, per ospitare la finale della massima competizione per club continentale. Un'ipotesi suscitata da due motivi: i buoni rapporti in essere tra il primo ministro britannico Boris Johnson ed il numero uno della Uefa Aleksander Ceferin, e l'alta probabilità che in finale possano arrivare due squadre inglesi. La Uefa sta monitorando la situazione fra Russia e Ucraina ed è pronta a elaborare un piano alternativo per la finale cosa, per altro, già fatta nel 2021 quando Chelsea e Manchester City scesero in campo ad Oporto e non Istanbul (come era in programma).