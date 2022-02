Juve, attenta alle fasce: arma a doppio taglio

Da mezza sconfitta, che al ritorno lasciava alla squadra avversaria quasi due risultati su tre per passare il turno, con l’abolizione del valore doppio delle reti in trasferta in caso di parità lo 0-0 fuori casa all’andata diventa un punteggio da non disprezzare. Perché di fatto trasforma il ritorno in una finale, che chi ha pareggiato in trasferta ha il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico. «Qualsiasi risultato positivo, pareggio o vittoria, è un buon risultato», ha spiegato non a caso Massimiliano Allegri ieri. Non significa che la Juventus non giocherà per vincere questa sera, ma lo farà senza l’assillo di dover segnare, concentrandosi per non concedere nulla al Villarreal .

Come gioca il Villarreal

A cominciare da spazi ad Alfonso Pedraza, venticinquenne terzino sinistro da 5 assist, 3 second assist (penultimo passaggio prima del gol) e, ogni 90 minuti giocati, 4,7 dribbling, di cui il 66,7% riusciti, e 6,4 cross. Pericolo raddoppiato dalla probabile presenza davanti a lui di Alberto Moreno, 6 gol e 4 assist in stagione. Pericolo triplicato dal fatto che gli ultimi quattro gol su azione subiti dalla Juventus sono arrivati da quella fascia: frutto dei cross di Brekalo per Belotti nel derby, di Augello per Conti contro la Samp in Coppa Italia e di Di Marco per Darmian (che ha poi servito l’autore del gol Sanchez) contro l’Inter in Supercoppa, dell’azione personale di Traoré contro il Sassuolo in Coppa Italia Se alla fascia mancina del Villarreal la Juventus dovrà prestare particolare attenzione (come a corner e punizioni laterali), su entrambe le corsie esterne può trovare quei pochi spazi che il Villarreal a volte concede. La squadra di Unai Emery si difende con un 4-4-2 ordinato e compatto, che per chiudere tutti i varchi centralmente tiene le linee strette, accettando di scoprire un po’ di campo ai lati.

L'analisi tattica nella foto

In alto l’azione del gol di Kondogbia in Villarreal-Atletico Madrid 2-2 del 9 gennaio; in basso l’azione del gol di Milovanov in Sporting Gijon-Villarreal 2-1 del 6 gennaio. Entrambe le immagini (Wyscout) mostrano come il 4-4-2 del Villarreal (linee rosse) conceda spazio sulle fasce, che si rivelerà decisivo. Nell’articolo le descrizioni dettagliate

Tutti gli approfondimenti nell'edizione odierna di Tuttosport