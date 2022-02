Chelsea-Lille 2-0: Lukaku resta a guardare il successo dei Blues

LONDRA (REGNO UNITO) - Il Chelsea batte il Lille 2-0 nell'andata degli ottavi di finale della Champions League e ipoteca il passaggio ai quarti. Ai francesi, infatti, servirà un mezzo miracolo nella partita di ritorno in casa di mercoledì 16 marzo. Un gol per tempo per l'undici di Tuchel che sblocca il match all'8' con Havertz e trova il raddoppio al 63' con Pulisic. L'ex Inter Lukaku, invece, viene relegato in panchina per tutta la durata del match dall'ex tecnico del Psg.

Havertz sblocca il match

Prima occasione da gol per il Chelsea al 4' proprio con Havertz che da due passi calcia alto sopra la traversa. Tre minuti dopo ancora protagonista il tedesco con una conclusione a giro respinta in corner da Jardim. Sul corner seguente, alla terza occasione, il numero 29 dei Blues sblocca il match con un colpo di testa che non lascia scampo all'estremo difensore del Lille. All'11' gli ospiti sfiorano il pari. Traversone di Renato Sanches, svirgolata clamorosa di Rudiger e pallone che esce di un soffio. Al 18' cross sul secondo palo di Kanté per l'accorrente Marcos Alonso che conclude con il piattone ma il tiro è debole e parato da Jardim.

Champions League, il calendario

Pulisic chiude i giochi

Al 51' primo cambio obbligato per il Chelsea con Tuchel costretto a sostituire Kovacic con Loftus-Cheek. Tre minuti dopo prima occasione per i Blues con un diagonale di prima intenzione di Alonso respinto, quasi sulla linea di porta, da Celik. Al 58' ancora Havertz protagonista. Il tedesco scappa via sulla sinistra e da posizione defilata prova ad inquadrare la porta con un sinistro potente che termina alto. Un minuto dopo problemi fisici anche per Ziyech che è costretto ad abbandonare il campo, al suo posto entra Saul. Al 63' Kanté affonda centralmente e serve con un bel filtrante Pulisic. L'americano supera Leo Jardim e sigla il 2-0 per il Chelsea. Al 71' timida reazione del Lille con un colpo di testa di Botman bloccato con sicurezza da Mendy. A dieci minuti dal termine doppio cambio per i Blues con Werner e Sarr che prendono il posto di Pulisic e Marcos Alonso. Il Chelsea gestisce nei minuti finali ma si apre il caso Lukaku con il belga relegato in panchina per tutta la partita.