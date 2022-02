Diretta Benfica-Ajax ore 21: probabili formazioni, come vederla in tv e streaming

LISBONA (Portogallo) - Il rischio per le altre squadre impegnate negli ottavi è che dalla sfida tra il Benfica e l'Ajax possa uscire una mina vagante per il prosieguo della Champions League. La sfida al Da Luz (ritorno ad Amsterdam il 15 marzo) mette di fronte due squadre che già nei gironi di qualificazione hanno dimostrato di poter rappresentare una sorpresa della competizione. Queste le parole del tecnico dei lusitani Verissimo: "Per me sarà il debutto assoluto come allenatore in Champions. Una gara importantissima per me, ma soprattutto per i miei ragazzi. Arriviamo motivatissimi, perché siamo ben consci che ci toccherà affrontare una delle squadre più forti del continente". Così invece la guida dei lancieri Ten Hag: "Il Benfica è particolarmente bravo a sfruttare gli errori e ripartire. Ci concentreremo sul gioco che sappiamo fare e metteremo in campo le diverse soluzioni che abbiamo a disposizione".