Champions, lo United si salva nel finale: finisce 1-1 con l'Atletico Madrid

Atletico Madrid-Manchester United 1-1: Elanga beffa Simeone

Le luci del Wanda Metropolitano si accendono per la sfida tra l'Atletico Madrid e il Manchester United, che si sfidano nell'andata degli ottavi di Champions League. La squadra di Simeone, che ha superato il suo girone alle spalle del Liverpool beffando Milan e Porto, scende in campo senza Griezmann e Suarez: al loro posto in attacco c'è la coppia formata da Joao Felix e Correa. Rangnick risponde con il tridente formato da Sancho, Bruno Fernandes e Rashford alle spalle di Cristiano Ronaldo, il giocatore più atteso per via della sua storica rivalità con i Colchoneros. In avvio di partita sono i padroni di casa a rendersi pericolosi, lanciandosi subito in avanti. Il gol che sblocca la gara arriva subito, già dopo 7 minuti: lancio di Lodi per Joao Felix in area che anticipa Maguire e fa esplodere i tifosi. Per il portoghese è il primo gol in questa edizione della Champions. Lo United prova a rispondere con il tentativo da fuori area di Bruno Fernandes al 15', ma il primo tempo viene dominato quasi interamente dall'Atletico che rimane costantemente in avanti creando occasioni e rendendosi pericoloso. In ombra Cristiano Ronaldo che prova solo un tiro da fuori e poi subisce i fischi di tutto lo stadio dopo delle accese proteste verso l'arbitro per un fallo di Marcos Llorente. Prima della fine del primo tempo, al 45', i Colchoneros sfiorano il raddoppio: ancora lancio di Lodi, stavolta per Vrsaljko che schiaccia di testa e colpisce la traversa. Nella ripresa è sempre l'Atletico a rendersi più pericoloso, con lo United che prova a reagire non riuscendo però a superare la retroguardia dei padroni di casa. I ritmi rallentano, con i Red Devils che iniziano a provare i tiri da fuori area, senza fortuna, e anche con i Colchoneros che frenano la loro pressione in area avversaria. La partita prende un'improvvisa svolta all'80': errore della difesa dell'Atletico, Bruno Fernandes lancia per Elanga che a tu per tu contro Oblak non sbaglia e firma l'1-1 al primo tiro in porta del Manchester United in tutta la partita. L'Atletico prova a reagire, trovando anche la traversa con Griezmann dopo pochi minuti, ma non riesce a segnare: Simeone beffato in casa dopo aver dominato per tutta la partita. Si salva in extremis lo United, che ora si giocherà tutto nel ritorno all'Old Trafford.

Atletico Madrid-Manchester United, tabellino e statistiche