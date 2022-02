Mundo Deportivo: "La Uefa pronta a sospendere il Var di Villarreal-Juve"

Il cartellino giallo assegnato a Rabiot per l'intervento ai danni di Chukwueze, nel finale di Villarreal-Juventus, continua a far discutere. Secondo Mundo Deportivo, la Uefa starebbe pensando di sospendere Bastian Dankert, il Var della sfida di Champions League, reo di non aver richiamato l'attenzione dell'arbitro in campo (il tedesco Daniel Siebert) per mostrargli le immagini del fallo.