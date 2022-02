Malagò: "Finale Champions? Molti altri faranno come l'Uefa"

Il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine della conferenza sulla Giornata Europea contro le molestie al Parlamento europeo in Italia, ha parlato della decisione adottata dall'Uefa di spostare la finale di Champions League, in programma il 28 maggio 2022, da San Pietroburgo a Parigi in seguito all'invasione russa in Ucraina: "La Uefa ha spostato la finale di Champions da San Pietroburgo a Parigi? Ieri quando ho visto l'involuzione, il disastro di quello che stava succedendo, ho pensato subito che tutto questo sarebbe stato assolutamente deliberato. L'Uefa è il calcio in Europa e quindi è stata la prima a tagliare il nastro ma vedrete che nel giro di poco saranno molte le Federazioni, i comitati Europei e gli organismi internazionali che prenderanno questi provvedimenti. A livello individuale già li stanno prendendo molti atlete e atlete, giustamente aggiungo".